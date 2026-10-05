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İzmir'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

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İzmir'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
Başlık Resmiİzmir'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

İzmir'in Konak ilçesinde 8 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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İzmir'de Konak-Bornova yolu Altınyol mevkisinde 7 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
Başlık Resmiİzmir'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi

Ambulansla ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Konak
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