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Kafes Operasyonu'nda 25 şüpheli yakalandı! 5 milyon TL nakit ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kafes Operasyonu&#039;nda 25 şüpheli yakalandı! 5 milyon TL nakit ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Kafes Operasyonu" kapsamında 25 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda ise 5 milyon lira nakit para ve 4 adet silah ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu tarafından başlatılan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet ettikleri, ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirlendi.

TAHSİLATIN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA ENGEL

Şüphelilerin bu yöntemle, tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutarak, bazen nakit, bazen POS cihazları, bazen de doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyada engellendiği öğrenildi.

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, "yazıcı" olarak adlandırılan şahıslar tarafından internet üzerinden mağdurla iletişim kurulduğu, rolü gereği "serçekuş" diye adlandırılan kadınların mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandığı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı anlaşıldı.

5 MİLYON TL NAKİT ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 30 olay tespit edildi. Bu olaylara karıştığı tespit edilen 25 şüpheli yakalanırken, operasyonlar sonucunda 5 milyon lira nakit para ve 4 adet silah ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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