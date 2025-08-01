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Kahvaltı hazırlayan arkadaşının boğazını kesti! Her detayı korkunç...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kahvaltı hazırlayan arkadaşının boğazını kesti! Her detayı korkunç...
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kağıthane'de Ferhat O., kahvaltı hazırlarken ev arkadaşıyla tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen eylemde Ferhat O., Oktay Barbaros'un boğazını kesti. İşte dehşete düşüren olayın tüm detayları.

Her detayı dehşet dolu olan olay Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde yaşandı. 

Gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı.

HER ŞEY KAHVALTI HAZIRLARKEN OLDU

Sabah'ın haberine göre ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahvaltı hazırlayan arkadaşının boğazını kesti! Her detayı korkunç... - 1. Resim

KAHVALTIYA ÇAĞIRDIĞI ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahvaltı hazırlayan arkadaşının boğazını kesti! Her detayı korkunç... - 2. Resim

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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