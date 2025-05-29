Karaman'da öğrenci servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Karaman'da meydana gelen okul servisi kazasıyla yürekler adeta ağza geldi. Özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis ile bir kamyonet, kavşakta çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Karaman'da yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı.

OKUL SERVİSİNİN KORKUNÇ KAZASI

Merkeze bağlı Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana gelen kazada, özel eğitim uygulama okulu öğrencilerini taşıyan Ü.E. (57) idaresindeki 70 DZ 586 plakalı okul servisi ile Ö.B. (38) yönetimindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYORDU

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi yol ortasına devrildi.

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Kazada okul servisinde bulunan özel eğitim uygulama okulu 2. kademe öğrencileri A.E.N. (13), M.G. (18), İ.K. (19), H.İ.E. (16) ile görevli H.D. (44) ve S.N. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.