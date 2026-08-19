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Kastamonu'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti

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Kastamonu'da Cihan Ergün'ün kullandığı otomobil, tıra çarptı. Meydana gelen kazada Cihan Ergün olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Seyhan Ergün de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Sinop-Kastamonu kara yolu üzerinde Taşköprü ilçesine bağlı Kornopa köyü kavşağında Cihan Ergün idaresindeki otomobil ile Sedat K. (49) yönetimindeki tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi.

Otomobilin sürücüsü Cihan Ergün (62) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Seyhan Ergün (63) ise araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı Seyhan Ergün, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Seyhan Ergün de hayatını kaybetti.

Kastamonu'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti
Başlık ResmiKastamonu'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Cihan Ergün'ün cenazesi araçtan çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda, jandarma ve trafik ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin çalışmasının ardından araçlar yoldan kaldırılırken, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de temizlik çalışması yürüttü. Çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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