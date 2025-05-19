Katil itfaiye erinin çocuklarını ve eşini niye öldürdüğü belli oldu! Hemşire sevgilisinden olay sözler

Aydın'da eşi ve iki çocuğunu eterle bayıltıp evini kundaklayan katil itfaiye erinin evlenmek üzere olduğu sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Fatma T., katil Turgay Gezgin'in evli olduğunu bir uygulama üzerinden öğrendiğini söyleyip 'bir anlık' sinirle ettiği tehdidi itiraf etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesi 18 Mart'ta vahşi bir cinayete sahne oldu. 2015 yılında bir ev yangınında mahsur kalan yaşlı kadını kendi oksijen maskesini vererek kurtarınca kahraman ilan edilen itfaiye eri Turgay Gezgin, eşi ve iki çocuğunun katili oldu.

Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu eterle bayıltıp, evi kundakladığı ortaya çıkmıştı. Olaydan kısa süre sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Turgay Gezgin tutuklanmış, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Turgay Gezgin'in hemşire sevgilisi Fatma T.'nin katil itfaiyecinin evli olduğunu ilişkilerinin başında bilmediği ortaya çıktı. Turgay Gezgin'in Fatma T.'ye bekar olduğunu söylediği öğrenildi.

UYGULAMADAN EVLİ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI

Fatma T.'nin numara sorgulama programı Get Contact'tan yaptığı aramadan öğrendiği anlaşıldı. Fatma T.'nin Turgay Gezgin'in numarasının ne şekilde hangi isimlerle kaydedildiğini uygulama üzerinden sorguladığında karşısına 'Turgay enişte' şeklindeki kayıt çıktı.

Büyük bir şok yaşayan Fatma T. bunu sevgilisine sordu. Turgay Gezgin de Fatma T.'ye evli olduğunu itiraf etti. Fatma T. bunun üzerine ilişkisini bitirerek Gezgin'den ayrıldı. Turgay Gezgin'in daha sonra mutsuz bir evliliği olduğunu ve boşanacağını anlatarak Fatma T.'yi inandırıp barıştı.

"EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Fatma T. ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Fatma, Muzaffer Deniz ve Toprak Ege Gezgin'i tanımıyorum. Turgay Ahmet Gezgin ile 2024 yılı net olarak tarihini hatırlayamadığım Eylül Ekim aylarında tanışmıştık. Turgay'ın evli olduğunu bilmiyordum.

Hatırladığım kadarıyla 2024 Aralık ya da 2025 Ocak ayı sıralarında Get Contact isimli uygulamadan telefon numarasının ne şekilde kaydedildiğini dair kayıtları kontrol ettim. Evli olduğunu gördüm. Bu durumu Turgay'a sorduğumda evli olduğunu söyledi" dedi.

"SENİ BİR GECEDE ÖLDÜRÜRÜM"

Fatma T. İfadesine şu şekilde devam etti:

"Daha sonra mutsuz bir evliliğinin olduğunu söyledi. Boşanma aşamasında olduğunu anlattı. Bu duruma inandığım için ilişkime devam ettim.

Turgay ile ilişkimiz nedeniyle kavga etmiştik. Bir anlık sinirle 'Sen var ya evlenince değişirsen, seni bir gece öldürürüm. Uykunda öldürürüm. Bunu hiçbir otopside çıkarttırmam. Çıkmaz yani. Ben bu konuda ciddiyim' şeklinde söylemde bulundum. Başka kastım yoktu"