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Kavga esnasında kalp krizi geçirip öldü! 2 çocuk gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kavga esnasında kalp krizi geçirip öldü! 2 çocuk gözaltında
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk gözaltına alındı.

Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta S.Ş. (13) ile A.Ö.T. (15) henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.Ö.T. bir anda fenalaşarak yere düştü.

2 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen A.Ö.T, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olaya ilişkin S.Ş. ve arkadaşı E.Y. (14) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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