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Kayganlaşan yolda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayganlaşan yolda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kazalar, Türkiye, Isparta, Eğirdir, Yaralanma, Minibüs, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Bugün saat 14.30 sıralarında Isparta Eğirdir-Konya Karayolu üzerindeki Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde İsmail Ç. idaresindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı ve ardından takla attı.

Kayganlaşan yolda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, sürücü İsmail Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Rabia D., Ayşe Gül K., Tahir D., Yıldız Ç., Hatice Ç., Nuri Ç., Elif Ç. ve Esma Nur Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rabia D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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