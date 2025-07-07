Kayıp olarak aranıyordu: 8 yaşındaki çocuk öyle bir halde bulundu ki...
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kars'ta ablasının evine gittikten sonra sırra kadem basan 8 yaşındaki çocuk evlerinin bodrumunda bulundu. Uyurken bulunan Melih'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
8 yaşındaki Melih Özkemesen, Kars'ı birbirine kattı. Ablasını ziyarete giden Melih'ten haber alamayan aile, soluğu emniyette aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu çocuk 4 saat sonra evinin bodrumunda uyurken bulundu.
Melih Özkesemen’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Kesemen’in eve geldiğinde kapının kilitli olmasından dolayı bodruma inerek uyuduğu kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar