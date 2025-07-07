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Kayıp olarak aranıyordu: 8 yaşındaki çocuk öyle bir halde bulundu ki...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayıp olarak aranıyordu: 8 yaşındaki çocuk öyle bir halde bulundu ki...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta ablasının evine gittikten sonra sırra kadem basan 8 yaşındaki çocuk evlerinin bodrumunda bulundu. Uyurken bulunan Melih'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 yaşındaki Melih Özkemesen, Kars'ı birbirine kattı. Ablasını ziyarete giden Melih'ten haber alamayan aile, soluğu emniyette aldı. 

Ekiplerin çalışması sonucu çocuk 4 saat sonra evinin bodrumunda uyurken bulundu. 

Melih Özkesemen’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Kesemen’in eve geldiğinde kapının kilitli olmasından dolayı bodruma inerek uyuduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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