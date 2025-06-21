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Kaymakamlık duyurdu! Denize girmek 2 gün yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaymakamlık duyurdu! Denize girmek 2 gün yasaklandı
Kırklareli, Vize, Kıyıköy, Olumsuz Hava Koşulları, Hava Durumu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların 2 gün denize girmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için bu gün ve yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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