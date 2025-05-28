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Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri&#039;de 2 otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, M.A. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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