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Kayseri'de alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayseri&#039;de alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakladı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kelkit Sokak'ta arkadaşlar C.S. ile M.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kayseri'de alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakladı - 1. Resim

Kavgaya dönüşen olayda alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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