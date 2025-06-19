Kayseri'de alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kelkit Sokak'ta arkadaşlar C.S. ile M.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda alkollü 2 arkadaş birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.