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Kayseri’de feci kaza!: 1 ölü 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri’de feci kaza!: 1 ölü 2 ağır yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Sazyolu Caddesi’nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan birisi yol kenarına savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Meydana gelen kazada M.A. hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.A.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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