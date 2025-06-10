Keçiören'de hareketli saatler... Mahalle sokağa döküldü! "Buraya acilen el atın"

Keçiören'de heyelan bölgesinde oluşan yarığa düşen çocuk paniğe neden oldu. Arkadaşlarının 'imdat' çığlıklarıyla bölgeye sevk edilen ekipler çocuğu kurtarırken vatandaşlar bölgede önlem alınması çağrısı yaptı.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki heyelan bölgesi tehlike saçmaya devam ediyor. Etrafı tellerle çevrili yasak alan giren iki çocuk kabusu yaşadı. Çocuklardan İ.S. heyelandan oluşan çukurlardan birine düştü.

Arkadaşının yardım çağrılarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu uzatılan halatla düştüğü çukurdan kurtarılan çocuk, hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun kurtarıldığı anlar ise olay yerindekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BURAYA ACİLEN EL ATIN"

Olayı gören vatandaşlardan Muharrem Çintal ise, "Burası Keçiören Kanuni Mahallesi, burada gördüğünüz gibi arkada geçen bir olay olmuştu, bir arkadaşımız vefat etti. Bugün de yeni bir olay oldu, çocuk dereninin için düşmüş, dere dediğim yarık. Yarığın içine düşmüş. Buraya acilen el atılması lazım, bunu yetkililere duyurmamız lazım" dedi.