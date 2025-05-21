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Kendi evinin inşaatında çalışıyordu! Yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kendi evinin inşaatında çalışıyordu! Yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde inşaatta çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler incele başlattı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde evinin inşaatında çalışan bir kişi, elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kendi evinin inşaatında çalışıyordu! Yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti - 1. Resim

KENDİ EVİNİN İŞAATINDA ÇALIŞIYORDU

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi 61. Cadde'de kendi evlerinin inşaatında çalışan Ramazan Kazandı, elindeki demir parça evin yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Kazandı, bir anda yere yığılarak ağır yaralandı.

Kendi evinin inşaatında çalışıyordu! Yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edilen Kazandı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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