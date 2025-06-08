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Kırıkkale'de korkunç olay! Kendisini sakat bırakan adamla buluştu, kurşunlar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırıkkale&#039;de korkunç olay! Kendisini sakat bırakan adamla buluştu, kurşunlar havada uçuştu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de bir kişi, iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle bacaklarından sakat bırakan husumetlisini tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Olay, Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camii önünde meydana geldi. İki yıl önce pompalı tüfekle yaraladığı H.M. ile arasında husumet bulunan M.Ö., gece saatlerinde buluştu. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.M., yanında bulundurduğu tabancayla M.Ö.'ye ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden şahıs ağır yaralandı.

Kırıkkale'de korkunç olay! Kendisini sakat bırakan adamla buluştu, kurşunlar havada uçuştu - 1. Resim

DURUMU AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.M.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Kırıkkale'de korkunç olay! Kendisini sakat bırakan adamla buluştu, kurşunlar havada uçuştu - 2. Resim

İddiaya göre, H.M.'nin olaydan bir süre önce M.Ö. tarafından tehdit ve hakarete uğradığı, tartışmanın ise bu nedenle silahlı kavgaya dönüştüğü öne sürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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