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Kişisel verileri ele geçirip satıyorlardı! 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kişisel verileri ele geçirip satıyorlardı! 5 şüpheli tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı sorgu panelleri üzerinden kişisel verileri ele geçirip satan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel veri ticareti yapan suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan raporlar doğrultusunda hareket eden ekipler, yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla çok sayıda kişinin kişisel verilerini ele geçirip satan 7 kişilik suç örgütünü tespit etti.

Kişisel verileri ele geçirip satıyorlardı! 5 şüpheli tutuklandı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME VE DOKÜMANA EL KONULDU

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanırken, yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü
Bilgisayar, 4 adet tablet, 1 adet hard disk, 1 adet kart okuyucu, 1 adet tabanca, 178 adet fişek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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