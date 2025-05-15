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7,5 milyar TL’lik hesap hareketi tespit edildi! 102 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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7,5 milyar TL’lik hesap hareketi tespit edildi! 102 şüpheli yakalandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Müstehcenlik ve Bilişim Sistemine Girme' suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 7,5 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonlar neticesinde 7,5 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şüphelilerden 64'ünün tutuklandığını, 38'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"6 il merkezli yaptığımız operasyonlarda 7,5 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı.

6 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Müstehcenlik ve Bilişim Sistemine Girme' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 64’ü tutuklandı, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak, internet ortamında müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sanal devriyelerimiz 7/24 görevde. Siber suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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