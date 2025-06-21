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Kız grubu, arkadaşlarını darbetti! O anları kayıt altına da aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadın Cinayeti, Sosyal Medya, Şiddet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir grup kız çocuğu, dakikalar boyunca dövdükleri iki arkadaşını kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde bir grup kız çocuğu, alıkoydukları iki arkadaşını darbederek kamera ile kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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