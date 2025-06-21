Kız grubu, arkadaşlarını darbetti! O anları kayıt altına da aldılar
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da bir grup kız çocuğu, dakikalar boyunca dövdükleri iki arkadaşını kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde bir grup kız çocuğu, alıkoydukları iki arkadaşını darbederek kamera ile kayda aldı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci