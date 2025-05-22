Kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı!

Mersin'de Zülküf U. kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsa iş yerinin önünde kurşun yağdırdı. Saldırıda yaralanan olmazken, şüpheli kaçtığı Diyarbakır'da yakalandı.

Kan donduran olay nisan ayında merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Zülküf U. isimli şahıs, daha önce kız meselesinden tartıştığı kişiyi bakkal dükkanının önünde arkadaşları ile otururken görünce silahına sarıldı. Her şeyden habersiz oturan şahsın yanına kadar gelerek tabancasıyla tek el ateş edip kaçan şüpheli, kaçarken de kalabalığın üzerine ateş etti.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Olayda yaralanan olmazken, tanınmamak için yüzünü gizleyen Zülküf U. ise kaçtığı Diyarbakır'da ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zülküf U.'nun daha önceden kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsa tabanca ile ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.