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Kız öğrenciler arasında kanlı hesaplaşma! Lise tuvaletinde dehşeti yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kız öğrenciler arasında kanlı hesaplaşma! Lise tuvaletinde dehşeti yaşadı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Üsküdar'da bir lisede, kendisine zorbalık yapıldığını iddia eden kız öğrenci, tuvalette kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan mahkemeye sevk edilen kız öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Üsküdar'da bir lisede kendisine zorbalık yapıldığını iddia eden kız öğrenci E.B, iddiaya göre okulun çay ocağından aldığı bıçakla tuvalette kız arkadaşı E.Ç'yi yaraladı.

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, suça sürüklenen çocuk E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan E.B. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikteki sorgusunda, zorbalık gördüğünü ve eylemin anlık geliştiğini savunan E.B, şöyle devam etti:

"Bıçağı kimse görmeden okuldaki çay ocağından aldım. Planlı değildi. E.Ç. bana yalan söyledi. Arkamdan ne söylediğini sordum. 'Senin hakkında konuşmuyorum.' dedi. Ancak yalan söylüyordu. Ne zaman hakkımda konuşsalar gülüşüyorlardı. Bıçağı alırken bir düşüncem yoktu. E.Ç'yi konuşmak için tuvalete çağırmıştım. Amacım bu değildi, bir anda gerçekleşti. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim."

Hakim, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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