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İkinci bir Ahmet Minguzzi vakası yaşanacaktı! Lisede bıçakla dehşet saçan çocuk tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, Kadıköy'de bir bit pazarında defalarca bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi olaylıyla sarsılmıştı. İstanbul Sultanbeyli'de benzer bir olay gerçekleşti. 11. sınıf öğrencisi, aralarında "husumet" olduğu ileri sürülen öğrenciyi bıçakladı. O çocuk, çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli'de teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci bir Ahmet Minguzzi vakası yaşanacaktı! Lisede bıçakla dehşet saçan çocuk tutuklandı - 1. Resim

AKILLARA MİNGUZZİ OLAYI GELDİ

Olay sonrası, akıllara Kadıköy'de bir bit pazarında defalarca bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi geldi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan suça sürüklenen çocuk (SSÇ), Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

"ANLIK ÖFKE SEBEBİYLE 3 DEFA BIÇAKLADIKTAN SONRA ARKASINDAN KOVALADIM"

C.A., ifadesinde, "Ben bıçağı sürekli taşırım, o güne özel almadım, kendimi korumak amaçlı taşıyorum. Olay bir anlık öfkeyle oldu. O anda karar verdim. Hatamin farkındayım, pişmanım. Geçmişi değiştirebilseydim, değiştirirdim. Bu olay anlık oldu, kimse böyle bir olayın olacağını tahmin edemezdi. Öldürmek istemedim, zarar vermek istedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.
C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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