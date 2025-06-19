Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli Kent Meydanı'nda Y.K. (17) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.K. bıçakla sırtından ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.