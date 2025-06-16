Komşular şikayet etti, polis şoke oldu: 10 gündür kimse fark etmemiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Haziran 2025 22:37 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 22:42 - Güncelleme:

Eskişehir’de bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular üzerine yapılan ihbar, acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Polis ekipleri, 65 yaşındaki Altay Yurtseven’in çürümeye başlayan cansız bedenini evinin kapısı önünde buldu. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Yurtseven’in cenazesi, bedendeki şişme nedeniyle dairenin camından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

Eskişehir'de bir daireden yoğun şekilde gelen kötü kokular sonrası ihbar üzerine içeri giren ekipler, tek başına yaşayan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedi şişen ve çürümeye başlayan adamın cenazesi 2'nci katın camından çıkarılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Olay, Bahçelievler Mahallesi Ayaztepe Sokak'ta bulunan 3 katlı Yıldız Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu apartmandaki 13 numaralı daireden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İlgili Haber Kuşadası'nda denizde ceset bulundu! 10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ Eve giren ekipler evde tek yaşadığı bilinen 65 yaşındaki Altay Yurtseven'i dairenin kapısı önünde yerde yatarken buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri, adli doktorun incelemelerinde Yurtseven'in 10 günden daha fazla süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. ÇÜRÜMEYE BAŞLAYAN VE ŞİŞEN CESET 2'NCİ KATIN CAMINDAN ÇIKARILDI Cesedi oldukça şişen ve çürümelerin başladığı adamın cansız bedeninin, cenaze aracı ile taşınamayacağı için belediye ekiplerince taşınacağı öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince camı sökülen daireden Yurtseven'in cansız bedeni çıkarttırılarak otopsi için morga götürüldü. Yaşlı adamın ölüm sebebinin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı aktarıldı. Altay Yurtseven’in eşinden boşandığı, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir