Komşusuna dehşeti yaşattı, mahkeme çıkışı söyledikleri pes dedirtti

Kayseri'de F.D., komşusu F.T. ile tartışıp bıçakladı. Mahkemede öfkesine yenik düştüğünü söyleyen şüpheli 13 yıl hapis cezası aldığını duyunca yaraladığı komşusuna dönüp tehdit etti.

Kayseri'de geçtiğimiz eylül ayında komşusuyla tartışan F.D., elinde bıçakla saldırdığı komşusu F.T.'yi yaraladı. F.T. ambulansla kaldırılırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bugün 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan F.D., öfkesine yenik düştüğünü, pişman olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

MAHKEME 'HAPİS' DEDİ

İddia makamı sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza almasını talep ederken, F.D.'nin avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, bıçak darbelerinin öldürücü olmadığını ancak sonrasında ciğerleri su topladığı için hayati tehlikesinin meydana geldiğini belirtti ve sağlık raporu doğrultusunda öldürmeye teşebbüsten ceza verilemeyeceğini kaydetti.

Mahkemece heyeti yapılan yargılama sonucunda sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi.

CEZAYI DUYDU, TEHDİDİ BASTI!

Mahkemece yaptığı savunmasında olayı öfkesine yenik düştüğünü için gerçekleştirdiğini kaydeden F.D., cezanın mahkeme salonundan çıkarken yine öfkesine yenik düştü ve F.T.'ye dönerek, "O binayı boşaltsınlar" diye bağırdı.