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Konya'da akılalmaz hesaplaşma kamerada: Selam verdi, kurşunla uğurladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da bir şüpheli, husumetlisini markete girerken gördü önce tokalaştı sonra bacaklarından vurdu. Saldırgan her yerde aranırken saldırı anı kameralara yansıdı.

Akılalmaz olay Konya'da dün akşam saatlerinde yaşandı. Selçuklu ilçesinde bir şahıs husumetlisi K.D.'nin markete girdiğini gördü. Marketin dışında bekleyen şüpheli, K.D. marketten çıktığı sırada karşısına çıkarak ilk olarak tokalaştı.

Daha sonra şüpheli yanına getirdiği tabanca ile K.D.’nin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan K.D. bacağından yaralandı.

OTOMOBİLİNE ATLAYIP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ise otomobil ile kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şüpheli şahsın market önünde beklemesi, K.D.’nin marketten çıkması, tokalaşmaları ve şüphelinin K.D.’ye ateş açması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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