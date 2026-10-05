Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde İzzet E. isimli bir şahıs sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.'yi çıkan tartışma sonrasında silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konya'da boşanma aşamasındaki eşlerin kavgasında kocası tarafından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, İzzet E. (55), boşanma aşamasında olduğu eşi Vennaz E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İzzet E., evden aşağı indiği esnada sokakta eşi Vennaz E. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonrasında İzzet E., yanında olan tabancayla ateş edip eşini yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın yaralı kadın hayatını kaybetti.

Konyada bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdü

Saldırının sonrasında kaçan İzzet E., polis ekiplerinin çalışması neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İzzet E. emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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