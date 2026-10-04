Konya’da boşanma aşamasındaki 55 yaşındaki İ.E., evine gittiği eşini bulamayınca sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş eden şüpheli, eşini yaraladı. Dehşet anına çiftin çocuklarından birinin de şahit olduğu öğrenildi.

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Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. (55), boşanma aşamasındaki eşi V.E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İ.E., evden aşağı indiği sırada sokakta eşi V.E. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde vurdu



Öte yandan, çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenilirken, çocuklardan birinin annesinin vurulduğu sırada olay yerinde olduğu iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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