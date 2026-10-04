Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde vurdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde vurdu
Başlık ResmiSokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde vurdu

Konya’da boşanma aşamasındaki 55 yaşındaki İ.E., evine gittiği eşini bulamayınca sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş eden şüpheli, eşini yaraladı. Dehşet anına çiftin çocuklarından birinin de şahit olduğu öğrenildi.

Kaydet
|

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. (55), boşanma aşamasındaki eşi V.E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İ.E., evden aşağı indiği sırada sokakta eşi V.E. ile karşılaştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Karısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşmada adliye savaş alanına döndü
3. SAYFA

Karısını 7 kurşunla öldürmüştü! İlk duruşmada adliye savaş alanına döndü

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde vurdu
Başlık ResmiSokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde vurdu


Öte yandan, çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenilirken, çocuklardan birinin annesinin vurulduğu sırada olay yerinde olduğu iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.