Konya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu
Konya-Beyşehir kara yolunda kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 71 yaşındaki sürücü ile 69 yaşındaki eşi hayatını kaybederken, araçtaki 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Konya-Beyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den il merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa Kemer (71) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü.
Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mustafa Kemer ile eşi Senem Kemer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi.
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Kazada yaralanan otomobildeki 3 yaşlarındaki çocuk ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.