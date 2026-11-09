Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Konya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Konya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu
Başlık ResmiKonya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu

Konya-Beyşehir kara yolunda kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 71 yaşındaki sürücü ile 69 yaşındaki eşi hayatını kaybederken, araçtaki 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaydet
|

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Beyşehir kara yolunun Belenbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den il merkezi istikametine seyir halinde olan Mustafa Kemer (71) idaresindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 42 AG 604 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında yaklaşık 50 metre sürüklenerek hurdaya döndü.

Konya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu
Başlık ResmiKonya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mustafa Kemer ile eşi Senem Kemer'in (69) hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trafik kazası demişlerdi, cinayet çıktı! 13 yaşındaki Melek’in ölümünde tetiğe basan el bulundu
3. SAYFA

Trafik kazası demişlerdi, cinayet çıktı! 13 yaşındaki Melek’in ölümünde tetiğe basan el bulundu

Kazada yaralanan otomobildeki 3 yaşlarındaki çocuk ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Konya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu
Başlık ResmiKonya'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobil, karı kocanın mezarı oldu

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.