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Konya'da korkunç olay! Enişte, kayınbiraderini tüfekle vurup öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da enişte A.Y., çıkan tartışma sonucunda kayınbiraderi Ceyhur Bakır'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokakta enişte A.Y. eşine kuma getirme isteği üzerine kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Y. yanında getirdiği tüfek ile Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. ise bıçaklandı.

Konya'da korkunç olay! Enişte, kayınbiraderini tüfekle vurup öldürdü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ceyhun Bakır burada yapılan müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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