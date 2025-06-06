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Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Konya'da Ereğli- Adana yolunun 23'ncü kilometresinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkisi yakınlarında meydana geldi.  Adana’dan Konya istikametine seyir halinde B.İ. idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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