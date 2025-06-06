Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Konya'da Ereğli- Adana yolunun 23'ncü kilometresinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk mevkisi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Konya istikametine seyir halinde B.İ. idaresindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.