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Konya'da yürekleri ağza getiren olay: 2 yaşındaki çocuk otelin penceresinden aşağıya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya&#039;da yürekleri ağza getiren olay: 2 yaşındaki çocuk otelin penceresinden aşağıya düştü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir otelin 3. katından kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Evsat Mahallesi’ndeki 3 katlı bir otelin 3. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otel müşterisi olan Özbek uyruklu bir kadının 22 aylık bebeği bebeği S.B.S., kaldıkları otelin odasındaki pencereden yere düştü. 

Konya'da yürekleri ağza getiren olay: 2 yaşındaki çocuk otelin penceresinden aşağıya düştü - 1. Resim

Erkek bebek, beton zemine düşerek yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Konya'da yürekleri ağza getiren olay: 2 yaşındaki çocuk otelin penceresinden aşağıya düştü - 2. Resim

Yaralı bebek, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis ekipleri, bebeğin düştüğü penceredeki sinekliğin açık vaziyette bulunduğunu tespit etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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