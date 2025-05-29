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Tekirdağ'da acı olay: Apartmandan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tekirdağ&#039;da acı olay: Apartmandan düşen çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın 5. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki bir apartmanın 5. katında M.Ç.(2), dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da acı olay: Apartmandan düşen çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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