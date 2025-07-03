Koreli fenomeni sokak ortasında taciz etmişti: 71'lik sapığın son sözü 'eşiyle' ilgili oldu

Sosyal medya fenomeni Güney Koreli Hyojeong Park'ı Kadıköy'de taciz eden 71 yaşındaki adam 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adam, fenomenin yabancı olduğunu bilmediğini, yanlış anlaşılma olduğunu ve eşinden başka bir şey düşünmediğini söyledi.

Kadıköy'de sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan Güney Koreli Hyojeong Park, 71 yaşındaki Yusuf Ziya A.'nın sözlü ve fiziki tacize uğramıştı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık suçlamaları kabul etmedi, "Olay günü ne yaptığına bakıyordum. Yabancı olduğunu bilmiyordum. Yanlış anlaşılmalar oldu, özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİMDEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Bakanlık avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, eşinden başka bir şey düşünmediğini kaydetti.

4 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Hakim, sanığın daha önce benzer suçtan sabıkasının olduğuna dikkati çekerek, cezanın üst sınırdan verilmesine karar verdi.

Sanık, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme heyeti cezada takdiri indirim de uygulanmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yusuf Ziya A.'nın, 6 Haziran'da Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu müşteki Hyojeong P'nin yanına yaklaşarak, rızası dışında cinsel amaçla fiziki temasta bulunduğu belirtilmişti.

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İddianamede, rahatsızlığını ortaya koyan müştekiyi sanığın takip edip, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve fiziki tacizde bulunduğu, müştekinin koşarak izini kaybettirdiği aktarılmıştı.

Sanığın eylemlerinin devamlılık arz etmeyip ani ve kesintili şekilde gerçekleşmesi nedeniyle "sarkıntılık" düzeyinde kaldığı belirtilen iddianamede, cinsel saldırı eyleminden hemen önce ve bu esnada bedensel temas içermeyen söz ve davranışlarda bulunma şeklinde gerçekleşen eylemleri "cinsel taciz" suçunu oluştursa da aynı hukuki menfaate yönelik daha ağır bir saldırı söz konusu olduğundan sanığın eyleminin bir bütün halinde "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu kaydedilmişti.

İddianamede, bilirkişi raporuyla da eylemlerin sabit olduğunun anlaşılması karşısında sanığın suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedilmişti.

Sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame asliye ceza mahkemesince kabul edilmişti.