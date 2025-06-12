Kumbarasını açmak isteyen Ümmügülsüm dilini kesti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da 9 yaşındaki Ümmügülsüm evde kumbarasını bıçakla açmak istedi. Küçük kızın elindeki bıçak fırlayıp diline saplandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., kabusu yaşadı. Kumbarasını açmak isteyen çocuğun elindeki bıçak fırladı, diline saplandı.
Çocuğun yaralandığını gören aile fertleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
DİLİNE DİKİŞ ATILDI
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun diline dikiş atıldı.
Ümmügülsüm A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar