Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kumbarasını açmak isteyen Ümmügülsüm dilini kesti

Kumbarasını açmak isteyen Ümmügülsüm dilini kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kumbarasını açmak isteyen Ümmügülsüm dilini kesti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da 9 yaşındaki Ümmügülsüm evde kumbarasını bıçakla açmak istedi. Küçük kızın elindeki bıçak fırlayıp diline saplandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., kabusu yaşadı. Kumbarasını açmak isteyen çocuğun elindeki bıçak fırladı, diline saplandı. 

Çocuğun yaralandığını gören aile fertleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

DİLİNE DİKİŞ ATILDI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun diline dikiş atıldı.

Ümmügülsüm A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

LGS tercihleri ne zaman, LGS sınavı saat kaçta başlayacak, hangi gün? 2025 LGS için geri sayım sürüyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otoyol kenarında kasklı, sopalı işkence! Anbean kaydedildi: Kan dolnduran olayda yeni gelişme - 3. SayfaKan donduran olayda yeni gelişme36 günlük bebeğinin yanında Özge'yi öldürmüştü! Burdur'daki kapı önü vahşetinde yeni gelişme - 3. SayfaBurdur'daki kapı önü vahşetinde yeni gelişmeAnnesini acımasızca katletmişti: Cinayetin nedeni 'bir' cümle! - 3. SayfaCinayetin nedeni 'bir' cümle!Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yoğun bakımda! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaÇöp kamyonundan düşen işçi yoğun bakımda37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara'da yakalandı - 3. Sayfa37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! JASAT, Ankara'da yakaladıMetro istasyonunda böyle sızdı: Ben neredeyim, bırakın yatayım! O anlar kamerada - 3. SayfaMetroda gören şaştı kaldı: Ben neredeyim, bırakın da yatayım
Sonraki Haber Yükleniyor...