Kusma ve karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! 3 gün içinde acı son
Trabzon Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle kaldırıldığı hastanede, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç öğrencinin vefatı, ailesini ve üniversite camiasını hüzne boğdu.
Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik, yaklaşık 3 gün önce kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
BAĞIRSAK ENFEKSİYONU İDDİASI
İddiaya göre bağırsak enfeksiyonuna bağlı olduğu belirtilen rahatsızlığı bulunan üniversite öğrencisi yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÜÇ GÜN SONRA ÖLDÜ
Yaklaşık üç gün içerisinde hayatını kaybeden genç öğrencinin vefatı, ailesi, yakınları ve üniversite camiasında üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin bugün Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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HATİCE KÜBRA GEDİK İÇİN TAZİYE MESAJI
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gedik'in geçirdiği elim bir rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan öğrencimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.