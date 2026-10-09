Kuyumcukent'te 64 kilogram altın vurgunu! 14 şüpheli tutuklandı
Kuyumcukent'te 16 firma sahibinin 64 kilogram altın karşılığında dolandırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 170 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir konulurken, 70 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi.
İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 firma sahibinin toplam 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı ve 33 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 28'i hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 14'ünün tutuklanmasına, 14'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 170 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir konulduğu, 70 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasının ele geçirildiği öğrenildi.
64 KİLOGRAM ALTIN İDDİASI
Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firma sahibinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, aynı yerleşkede kuyumculuk yapan H.K. (52) ve O.K. (46) mercek altına alındı.
Şüphelilerin, firma sahiplerinden işlenmiş altınları kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satma vaadiyle teslim aldıkları ancak altınların bedellerini ödemedikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, 16 firma sahibinin toplam 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 Ekim'de İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.