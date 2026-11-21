Erzurum’da kuyumcuya yönelik soygun girişiminde, iş yeri sahibi Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı. Olayın ardından çarşı karışırken şüpheliler yakalandı.

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Bu sabah saat 10.00 sıralarında Erzurum Kuyumcular Çarşısı’nda elektrikli scooter ile çarşıya gelen silahlı iki şüpheli, kuyumcu dükkânına girerek soygun girişiminde bulundu.

2 KARDEŞİ YARALADI

Soygun girişimi sırasında meydana gelen silahlı olayda, iş yeri sahipleri Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler yaralandı. Kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin ise göğsünün üst kısmından vurulduğu öğrenildi.

Kuyumcuyu soygununda kan aktı! 2 kardeşi silahla vurdular

Yaralı kardeşler, olayın hemen ardından kendi imkânlarıyla hastaneye ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.

Kuyumcuyu soygununda kan aktı! 2 kardeşi silahla vurdular

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından çarşıda toplanan vatandaşlar, soygun şüphelilerine tepki gösterdi. Öfkeli kalabalığın arasında kalan iki şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarıldı.

Kuyumcuyu soygununda kan aktı! 2 kardeşi silahla vurdular

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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