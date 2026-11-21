Kuyumcuyu soygununda kan aktı! 2 kardeşi silahla vurdular
Erzurum’da kuyumcuya yönelik soygun girişiminde, iş yeri sahibi Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı. Olayın ardından çarşı karışırken şüpheliler yakalandı.
Bu sabah saat 10.00 sıralarında Erzurum Kuyumcular Çarşısı’nda elektrikli scooter ile çarşıya gelen silahlı iki şüpheli, kuyumcu dükkânına girerek soygun girişiminde bulundu.
2 KARDEŞİ YARALADI
Soygun girişimi sırasında meydana gelen silahlı olayda, iş yeri sahipleri Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler yaralandı. Kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin ise göğsünün üst kısmından vurulduğu öğrenildi.
Yaralı kardeşler, olayın hemen ardından kendi imkânlarıyla hastaneye ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın ardından çarşıda toplanan vatandaşlar, soygun şüphelilerine tepki gösterdi. Öfkeli kalabalığın arasında kalan iki şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarıldı.