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Kuzenlerin tartışmasında kan döküldü! Biri mezara diğeri hapse gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuzenlerin tartışmasında kan döküldü! Biri mezara diğeri hapse gitti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da kuzenler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. 26 yaşındaki genç, kuzeni tarafından vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 Ağustos Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bir iş yerinde, kuzenler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, 30 yaşındaki Doğukan Ç., 26 yaşındaki kuzeni Efe Çağşur'a tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Efe Çağşur, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇTIĞI YERDE YAKALANDI

Durumu ağır olan genç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edildi ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan Doğukan Ç. ise Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Hayatını kaybeden Efe Çağşur'un cenazesi, bugün Bafra'nın Esençay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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