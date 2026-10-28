Lise öğrencisinin sözleri ortalığı karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lise öğrencisinin arkadaşlarına yönelik, "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Öğrencinin evinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, olayla ilgili ifadesi alındı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lise öğrencisinin arkadaşlarına söylediği sözler üzerine emniyet ve okul yönetimi harekete geçti.

İddiaya göre, 9. sınıf öğrencisi A.B.T., arkadaşlarına, "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Kısa süre önce Çorlu'dan Muratlı'ya taşındığı belirtilen Cezayir asıllı öğrencinin, çevresinde silahlarla ilgili ifadeler kullandığı yönündeki iddialar da yetkililere bildirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

İhbar üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, öğrencinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

ÖĞRENCİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili başlatılan adli süreç kapsamında öğrencinin ifadesine başvuruldu. İlk değerlendirmelerde öğrencinin yalnızlık yaşadığı ve çevresinden ilgi görmek amacıyla bu sözleri söylemiş olabileceği öne sürüldü.

Olayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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