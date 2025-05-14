Liseli çocuklara dehşeti yaşattı! Sınıfa bıçak ve sopayla girdi kimse ne olduğunu anlamadı...Korku dolu anlar kamerada

Kocaeli'de dershanedeki öğrencilerle tartışan bir kişi sınıfa bıçak ve sopayla girip bir öğrenciyi darbetti. Yaşadıklarını anlatan öğrenci, olay sonrası dershane yönetiminin tavrına ise tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Duru Özel Öğretim Kursu'nda öğrencilerde panik ve korkuya neden olan bir saldırı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, teneffüs esnasında kimliği belirlenemeyen bir kişi işe dershane öğrencileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından öğrenciler sınıfa döndü. Kısa bir süre sonra elinde sopa ve bıçakla sınıfa giren saldırgan, 12. sınıf öğrencisi T.A.K.'ye saldırdı.

KURS SAHİBİ SAKİNLEŞTİRDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın sınıfa girerek T.A.K.'ye yöneldiği ve art arda darbeler savurduğu görüldü. Yaralı öğrenci saldırıdan güçlükle kurtulurken, sınıfa giren kurs sahibi saldırganı sakinleştirerek dışarı çıkardı. Saldırgan, kurstan ayrılarak uzaklaştı. Yaralı öğrenci ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ENGELLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Yaşananları anlatan T.A.K., "Teneffüsün sonuydu. Teneffüs bitince, sınıfa girdi. Sınıftaki kızlar bir şey hakkında konuşuyordu. Bana da, 'Dışarıya bakar mısın, bu adam bize ne söylüyor' gibi bir şey söylediler. Dışarıya baktım, adam bize ciddi küfürler savuruyordu.

Ben de sakin olması gerektiğini söyledim. Adamın engelli olduğunu düşünerek onun duymayacağı şekilde sınıftakilere, 'Galiba engelli, fazla muhatap olmayın' dedim. Sonra olay bitti. Derse başladık. Adam dershaneden içeri girdi, önce beni bulmak için yan sınıfa bakmış. Bulamayınca bizim sınıfa gelmiş.

Bizim sınıfa gelip beni gördü. 'Ne konuşacaksın lan benimle' diyerek, sol elinde sopa ve sağ elinde bıçak ile bana saldırmaya başladı. Sonra dershanenin sahibi geldi onu sakinleştirmeye çalıştı ve dışarıya çıkarttı" dedi.

"SIRTIMA KOLONYA DÖKÜP YOLLADILAR"

Kurs yönetimi tarafından konunun ailesine bildirilmediğini iddia eden yaralı öğrenci, "Dershaneden kendi imkanlarımla hastaneye gitmek zorunda kaldım çünkü ne velime haber verdiler ne de ilk yardım kiti verildi. Sadece peçeteye kolonya döküp sırtıma koydular. Ondan sonra dershaneyi erken kapatıp bizi evimize yolladılar. Adam yolda pusu da kurabilirdi. Biz kendi imkanlarımızla hastaneye gittik" diye konuştu.

Öte yandan, olayın ardından kurs yönetiminin sosyal medya üzerinden özel güvenlik görevlisi aradığı görüldü.