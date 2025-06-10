'Maaş' tartışması kanlı bitti: Sokak ortasında infaz! Firari her yerde aranıyor

Diyarbakır'da eczane sahibi Ufuk Yıldız, eski çalışanı tarafından 'maaş' tartışması yüzünden öldürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşandı. Eczane sahibi Ufuk Yıldız, caddede kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile iddiaya göre maaşını zamanında alamadığı için tartıştı. Yıldız, tartışma sırasında şahsın silahlı saldırısına uğradı.

FİRARİ HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak sevk edildiği özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.