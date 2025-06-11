Maaşını alamadı diye patronunu öldürmüştü: Şüpheli 24 saatte enselendi

Diyarbakır'da maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı eczanenin sahibini öldüren şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaşanan korkunç olayda eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, sokak ortasında öldürüldü. Saldırganın Yıldız'ın eski çalışanı olduğu ve maaşını alamadığı iddiasıyla cinayeti işlediği öne sürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle tespit etti. Şüpheli, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.