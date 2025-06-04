Mahalleli çığlık sesine koştu, baba işe gittikten sonra oldu! Kızları okul tuvaletinde öldürülmüştü, anne ve oğlu...

Mersin'de dehşet evi! Çığlık sesine koşan mahalleli anne ve 4 yaşındaki oğlunu kanlar içinde buldu. Olayın babanın işe gittikten sonra meydana geldiği öğrenilirken aile ile ilgili ortaya çıkan detay ise duyanları kahretti. 13 yaşındaki kızları 2,5 sene önce okul tuvaletinde vahşice katledilmiş...

Olay, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 85088 sokak'taki iki katlı bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Babanın işe gitmesinden bir süre sonra anne H.Y. ve 4 yaşındaki oğlu A.T.Y.'nin kaldığı evden çığlık sesleri geldi.

Sesi duyan çevre sakinleri eve koştu. Komşular, evi kanlar içinde görerek 112 Acil Komuta Merkezi'ni aradı. Merkez bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk etti. Sağlık ekipleri anne ve çocuğu ambulasnlarla şehir hastanesine sevk etti. Polis ise bölgede tedbir alarak evde inceleme başlattı.

KIZLARI OKUL TUVALETİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan aile ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. 13 yaşındaki kızlarının 2,5 sene önce okulda bir öğrenci tarafından öldürüldüğü öğrenildi. O acı olay ise 30 Aralık 2022 tarihinde Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana geldi. 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Y. kız öğrencilerden H.D. tarafından bıçaklanıp darp edilerek öldürüldü.

KIZININ ÖLÜMÜNÜ KALDIRAMADI

İlk bilgilere göre, kızının vefatından sonra kendisini toparlayamadığı psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 38 yaşındaki kadının, önce oğlunu kesici aletle hafif yaraladığı ardından da kendine zarar vererek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ ANNENİN İSE KRİTİK

Hastanede tedavileri süren yaralılardan çocuğun durumunun iyi olduğu, ancak annenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.