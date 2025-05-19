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Malatya'da mezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Malatya&#039;da mezarlığın ortasında akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk U, Mesut U. ile Abuzer U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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