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Tokat'ta dehşet evi! Kardeşi ile kavga eden adam yengesini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tokat&#039;ta dehşet evi! Kardeşi ile kavga eden adam yengesini öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta gece yarısı meydana gelen olayda 2 katlı evde kardeşi ile altlı üstü oturan bir adam dehşet saçtı. Kavga ettiği kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı. Feci olayda talihsiz kadın eşinin gözleri önünde can verdi.

Olay, Erbaa ilçesi Karayaka Beldesi Orta Mahalle'de yaşandı. 2 katlı evin 2. katında oturan Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tokat'ta dehşet evi! Kardeşi ile kavga eden adam yengesini öldürdü - 1. Resim

HEM KARDEŞİ HEM DE YENGESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'yi (34) tabancayla vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı eşler ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta dehşet evi! Kardeşi ile kavga eden adam yengesini öldürdü - 2. Resim

TALİHSİZ KADIN ÖLDÜ

Safiye D, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Abi Serkan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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