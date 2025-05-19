Tokat'ta dehşet evi! Kardeşi ile kavga eden adam yengesini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2025 05:45 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 06:21 - Güncelleme:

Tokat'ta gece yarısı meydana gelen olayda 2 katlı evde kardeşi ile altlı üstü oturan bir adam dehşet saçtı. Kavga ettiği kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı. Feci olayda talihsiz kadın eşinin gözleri önünde can verdi.

Olay, Erbaa ilçesi Karayaka Beldesi Orta Mahalle'de yaşandı. 2 katlı evin 2. katında oturan Serkan D. (38) ile alt katında yaşayan kardeşi Emrah D. (35) arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. HEM KARDEŞİ HEM DE YENGESİNE KURŞUN YAĞDIRDI Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi Serkan D., kardeşi Emrah D. ve yengesi Safiye D'yi (34) tabancayla vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı eşler ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. TALİHSİZ KADIN ÖLDÜ Safiye D, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Abi Serkan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlgili Haber Adana'da feci olay! Sosyal medyaya silahla video çekerken kazara arkadaşını öldürdü Osmaniye'de vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş