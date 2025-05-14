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Maltepe'de otomobil gölete uçtu: Sürücü araç içinde sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Maltepe&#039;de otomobil gölete uçtu: Sürücü araç içinde sıkıştı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldaki bariyerleri aşıp, Başıbüyük Göleti'ne uçtu.Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy bağlantı yolu üzerinde saat 04.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Maltepe'de otomobil gölete uçtu: Sürücü araç içinde sıkıştı - 1. Resim

Seyir halindeki 34 LG 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak Başıbüyük Göleti'ne uçtu. Sürücü araç içinde sıkışırken; ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Maltepe'de otomobil gölete uçtu: Sürücü araç içinde sıkıştı - 2. Resim

Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle polis ekipleri, yolda dubalar dizerek önlem aldı. Otomobil, olay yerine gelen vinç tarafından kaldırılarak götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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