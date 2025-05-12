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Maltepe metro istasyonunda feci olay! Başına reklam panosu düştü: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerden çıkan bir kadının üzerine reklam panosu düştü. Yaralanan kadın, olayın sorumlularından şikayetçi olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

Maltepe metro istasyonunda feci olay! Yürüyen merdivenlerde neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

BAŞINA REKLAM PANOSU DÜŞTÜ

Merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun üzerine düşmesi sonucu Güner Yertek başından yaralandı. Yertek, sorumlular hakkında şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yürüyen merdivenlerden çıktığı sırada reklam panosunun bir anda düştüğü yer alıyor.

Maltepe metro istasyonunda feci olay! Başına reklam panosu düştü: O anlar kamerada - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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