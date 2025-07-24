Manavgat'ı tek ihbarıyla birbirine kattı! Onlarca kişi tek bir şey için uğraştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesine ulaşamayan kadın ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay kadının evine giden ekipler kimseyi bulamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda bir kadın ‘anneme ulaşamıyorum, hayatından endişe ediyorum' diyerek ekiplere ihbarda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

EVDE KİMSEYİ BULAMADILAR

Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi ve 1039 sokak kesişiminde bulunan adrese gelen ekipler, itfaiye yardımıyla eve balkondan girerken evde kimsenin olmadığı belirlendi.

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Olay yerinde bulunan bir kadın, arkadaşıyla birlikte arkadaşının annesine geldiklerini, kapı açılmadığı gibi telefona da cevap vermediği için endişe ederek 112 acil çağrı merkezini aradıklarını dile getirdi.