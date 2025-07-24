Çeşme'de sıkıntılı günler başlıyor... Birkaç günlük su kaldı! Belediyenin bu kararı ilçeyi boşaltır

Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı yüzde 5 seviyesinin altına indi. İZSU'yu harekete geçiren bu ciddi azalma sonrası zorunlu su kesintilerinin başlanacağını duyuruldu. Çeşmelilere yarından itibaren saat 23.00 ile 06.00 arası su verilmeyecek.

Son yıllarda iklim kriziyle beraber yurt geneli yağışlara hasret kaldı. Buna rekor sıcaklıklar da eklenince su krizi ortaya çıktı. Türkiye'nin önemli tatil lokasyonlarından İzmir'in Çeşme ilçesinin neredeyse birkaç günlük suyu kaldı.

İlçeye su sağlayan Kutlu Aktaş Barajı'nda aktif doluluk yüzde 4,41 olarak ölçüldü. Bunun üzerine İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) harekete geçti.

Sıcak hava nedeniyle Çeşme'nin nüfusu iki katına çıktı.

Kent genelinde barajdaki su miktarı an itibarıyla 96 milyon 780 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Güzelhisar Barajı yüzde 59,15 doluluk oranıyla hala en yüksek seviyeye sahip baraj konumunda yer almasına rağmen geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 17'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

İzmir'deki diğer barajlarda ise durumun daha da vahim olduğu ortaya çıktı. Sırasıyla Balçova Barajı yüzde 35,97; Ürkmez Barajı yüzde 14,24; Tahtalı Barajı yüzde 9,69 ve Gördes Barajı'nın ise yalnızca yüzde 0,08 doluluk oranına sahip olduğu görüldü.

Vatandaşı su tasarrufuna davet eden İZSU, Çeşme'deki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

7 SAAT SU YOK

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 23.00 ile 26 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00 arasında olmak üzere, Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak. Açıklamada, bu uygulamanın sonraki günlerde de aynı saat aralıklarında periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.





İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu sürecin hem mevcut su kaynaklarının korunması hem de altyapının dengelenmesi açısından kaçınılmaz olduğunu vurgularken, vatandaşlara su tasarrufu konusunda azami duyarlılık çağrısında bulundu. Yetkililer, “Su artık daha kıymetli. Çeşme’de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız” dedi.